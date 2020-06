Imieniny Leszka. Kiedy są imieniny Leszka? Najbliższe imieniny wypadają 3.06. Życzenia imieninowe dla Leszka

Jaki jest Leszek?

Leszek jest prawdopodobniej pierwotną formą imienia Lech. Leszek swoje imieniny obchodzi 3 czerwca. Leszek świetnie sprawdzi się jako naukowiec, handlowiec, rzemieślnik oraz organizator eventów. Jakie cechy noszą mężczyźni o tym imieniu?

Leszek jest mężczyzną poważnym i odpowiedzialnym. Dąży do realizacji postawionych przed sobą zadań. Jest nieugięty i nieustępliwy. Niełatwo przekonać go do swoich racji. Leszek jest jednak bardzo ciepłym i pomocnym mężczyzną. Przyjaźnie zawiera na całe życie. W związkach ma problem z okazywaniem uczuć, ale jest oddanym partnerem. Chociaż Leszek jest bardzo zazdrosny o swoją partnerkę, przez co może być również zaborczy, jest świetnym kandydatem na ojca i głowę rodziny.

Wiersze na imieniny Leszka

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Leszkowi, bo nie mieszka w Gliwicach, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...

Z okazji Twego święta życzę Ci,

aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły chmury smutku,

aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość

były przeznaczeniem Twych dni.

