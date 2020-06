Imieniny Marii 2.06. Oryginalne życzenia imieninowe dla Marii. Kiedy są imieniny Marii?

Jaki jest Maria?

Imię Maria jest pochodzenia hebrajskiego i wywodzi się od słowa mariam, czyli napawać radością. Drugą możliwością jest pochodzenie egipskie od słowa merui-jam, czyli ukochana przez Boga. Imieniny Marii wypadają 1, 23 stycznia, 2, 11 lutego, 25 marca, 9, 14, 26, 28 kwietnia, 3, 24, 29, 31 maja, 2, 27 czerwca, 2, 16, 22, 29 lipca, 2, 5, 15, 22, 26 sierpnia, 8, 12, 15, 24 września, 7, 11 października, 16, 21 listopada, 8, 10 grudnia.

Maria jest osobą impulsywną, która łatwo się denerwuje. Cechuje ją pracowitość i zdecydowanie w działaniu. Ponadto jest introwertyczką, której ciężko jest otworzyć się na innych. Jest skryta i nie lubi dzielić się swoimi przemyśleniami i rozterkami. Lubi pomagać innym w potrzebie i zawsze służy radą. Jest odporna na porażki i umie przyjąć krytykę. Maria jest obowiązkowa i skrupulatna. Lubi nowe wyzwania w pracy, które dają jej poczucie nowości. Cechuje ją ambitność, dlatego zawsze przeprowadza zadanie do końca i ponad miarę. Lubi brać na siebie dużo obowiązków, aby czuć się potrzebną.

Imieniny Marii - skąd się wzięło to imię?

>Mario z Gliwic! Składamy Ci radosne życzenia z okazji Twoich imienin.

Prześlij miłe i radosne życzenia imieninowe dla Marii

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

