"Jak to, umarłam?" ZUS uśmiercił 65-letnią emerytkę ze Śląska i odebrał jej emeryturę

Cała historia, którą jako pierwsze opisały Nowiny Gliwickie, brzmi jak żart, ale Wandzie Mizerskiej wcale do śmiechu nie było. Pani Wanda to emerytka z Gliwic, która urodziła się w 1955 roku. 18 sierpnia miała wyjechać do Niemiec, więc dzień wcześniej wybrała się do banku, żeby uregulować swoje sprawy i tam wszystko się zaczęło.

- „Może pani zdjąć maseczkę?”, zapytała pracownica banku. Pani Wanda nawet się ucieszyła, bo zakrywanie ust i nosa utrudnia oddychanie. Gdy twarz została odsłonięta, pracownica ponownie przyglądała się klientce, nerwowo badając i dowód, i system bankowy. Wreszcie na pomoc wezwała koleżankę, obie, po cichu, wymieniały uwagi - pisze Marysia Sławańska z Nowin.

Po chwili zmieszana stwierdziła, że nie wie jak ma to powiedzieć, ale system pokazuje, że pani Wanda od 27 lipca nie żyje, a na polecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych emerytura została zatrzymana i cofnięta.