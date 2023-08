Janusz i Grażyna idą na grzyby! Zobacz najlepsze MEMY o grzybiarzach - to styl życia, wymagający poświęceń... AS

Grzybobranie to największy leśny sport narodowy Polaków! Z początkiem sierpnia sowicie padało, teraz mamy pełne słońce, ludzie ruszyli do ladów! Typowi Janusze grzybobrania, wraz ze swoimi Grażynkami, już szykują kawę w termosie, zestaw noży i reklamówek, by wstać skoro świt i jechać do lasu na żniwa. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o grzybiarzach!