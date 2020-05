Jednostka Wojskowa AGAT zaprezentowała swój sprzęt. Zobaczcie zdjęcia

Jednostka Wojskowa AGAT zaprezentowała swój sprzęt

Drony, karabiny maszynowe, wozy bojowe i śmigłowce… to wszystko na co dzień służy żołnierzom Jednostki Wojskowej AGAT, która ma swoją siedzibę w Gliwicach. Zobaczcie co znajduje się na wyposażeniu jednostki specjalnej.

Jednostka Wojskowa AGAT gościła w poniedziałek 25 maja parę prezydencką oraz ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Wizyta głowy państwa oraz szefa MON-u związana była ze Świętej Wojsk Specjalnych, które przypada na 24 maja.

Podczas spotkania, Andrzej Duda oraz Mariusz Błaszczak mieli okazję nie tylko zapoznać się ze sprzętem, którym na co dzień dysponuje AGAT, ale również obejrzeć ćwiczenia żołnierzy jednostki specjalnej, z wykorzystaniem wozów bojowych oraz śmigłowców.