Jest REKORD zakażeń od początku pandemii w Polsce! Te dane przerażają. Jak w Śląskiem?

Dziś, w środę 26 stycznia padł rekord zakażeń od początku pandemii w Polsce! Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, nowych zakażeń jest aż 53 420 - to o ok. 75. proc. więcej zakażeń niż w ubiegłą środę. Zmarło 276 osób. W Śląskiem odnotowano rekordowe 8 042 nowych zakażeń - to wzrost do ubiegłej środy o 73 proc. Zmarło 41 osób. Na kwarantannie przebywa aż 153 174 osób! Woj. śląskie jest na drugim miejscu w Polsce pod względem ilości nowych zakażeń - więcej jest tylko w woj. mazowieckim - 8 524 zachorowań. Gdzie w woj. śląskim sytuacja jest najtrudniejsza? W większości naszych miast jest ponad 200 nowych zakażeń, a w kilku nawet blisko pół tysiąca! Gdzie zanotowano największą liczbę zachorowań? Sprawdź, zobacz następne zdjęcie >>> Przesuwaj w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE