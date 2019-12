Jeździsz z brudnymi tablicami rejestracyjnymi? Grozi Ci mandat! Przekonał się o tym kierowca na DTŚ.

Patrol grupy Speed reaguje na różne zagrożenia – tym razem rozsądkiem nie popisał się 42-letni kierowca volkswagena. Przypominamy, że jazda pojazdem z nieczytelnymi np. z powodu warstwy brudu tablicami rejestracyjnymi to wykroczenie.

Samochód brudny i tablice rejestracyjne nieczytelne? To wykroczenie! Zapłacić możesz wysoki mandat.

W sobotę tuż po godzinie 8.00 gliwicka drogówka, patrolująca DTŚ w kierunku Zabrza, zainteresowała się matowo-szarym samochodem. Nie był to jednak fabryczny kolor pojazdu. Osobowy volkswagen był zamaskowany...grubą warstwą brudu. Co prawda posiadał tablice rejestracyjne, ale były one całkowicie nieczytelne. Mundurowi zatrzymali pojazd do kontroli.