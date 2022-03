Już dzisiaj protest przeciwko wojnie. Gliwice solidarne z Ukrainą

Pierwsza manifestacja solidarności z Ukrainą odbyła się 24 lutego w Gliwicach. Na rynku pojawiło się ponad 100 osób, które wyraziły swój sprzeciw wobec rosyjskiej agresji. Najczęściej powtarzającym się z wykrzykiwanych haseł było: „Kijów, Warszawa, wspólna sprawa”. Wśród zgromadzonych na rynku osób większą część stanowili obywatele i obywatelki Ukrainy.

- My, Gliwiczanki i Gliwiczanie, stanowczo protestujemy przeciwko atakowi wojsk Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. Wyrażamy nieustanną solidarność z obywatelami i obywatelkami Ukrainy, zmuszonymi do walki zbrojnej w obronie swojego kraju oraz wszystkimi ofiarami agresji, która trwa już od 2014 roku i do dziś przyniosła śmierć tysiącom osób, a dziesiątki tysięcy zmusiła do opuszczenia swoich domów. W tej strasznej godzinie próby nie jesteście sami! Gliwice z Ukrainą - przekonują członkowie grupy "Nic o nas bez nas", którzy są organizatorami manifestacji.