Już niedługo otwarcie nowej siłowni w CH FORUM. Robi wrażenie!

Nowa siłownia w CH Forum Gliwice

CH Forum będzie się mogło pochwalić nową siłownią. Na terenie centrum handlowego, na powierzchni ponad 1300 m² otwiera się Interfit Club, sieć siłowni, znana z bogatej oferty all inclusive, która oznacza nie tylko dostęp do wyposażonych stref treningowych i możliwości skorzystania z szerokiej gamy zajęć grupowych, ale także braku konieczności zapłaty za opiekę trenerów personalnych i dietetyków, solarium, sauny, parkingu, a nawet napoi.

Co ciekawe, w miejscowościach, w których działa Interfit Club, sieć prowadzi programy kierowane do młodzieży szkolnej. Umożliwiają one szkołom nieodpłatne wykonywanie zajęć WF w strefach treningowych klubów.