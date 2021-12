Kierowcy z Gliwic, jutro trzeba będzie skrobać szyby! Ile będzie stopni w nocy z czwartku na piątek?

Upewnij się, czy jutro w Gliwicach nie trzeba będzie skrobać szyb. Przygotowaliśmy informacje o pogodzie, jaka czeka nas w nocy. Okazuje się, że w nocy z czwartku na piątek możemy spodziewać się -2°C. Spodziewana wilgotność powietrza w Gliwicach to 80%, natomiast prawdopodobieństwo opadów : 10%. Do tego prędkość wiatru w nocy ma wynieść 16 km/h. Taka konfiguracja warunków sprawia, że prawie na pewno w Gliwicach będziemy mieć oblodzenia w nocy z czwartku na piątek.

Kierowców w Gliwicach czeka skrobanie szyb w piątek ranoNastaw budzik na kilka minut wcześniej, bo niemal pewne jest, że jutro trzeba będzie skrobać szyby. Może zająć ci to trochę czasu, uważaj, by sie nie przeziębić. A może zdążysz jeszcze zejść do auta i założyć na szybę matę termiczną albo koc?

Masz już zimowe opony? Najlepsze zakłady wulkanizacyjne w Gliwicach

Jakiej pogody spodziewać się w Gliwicach w nocy? Aktualna prognoza pogody na noc z czwartku na piątek w Gliwicach: Temperatura: -2°C.

Wilgotność powietrza: 80%

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów : 10%. Pogoda w Gliwicach w nocy z piątku na sobotę: Temperatura: -2°C.

Wilgotność powietrza: 74%

Wiatr: 21 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów : 10%.

Pogoda w Gliwicach w nocy z soboty na niedzielę: Temperatura: 0°C.

Wilgotność powietrza: 75%

Wiatr: 19 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów śniegu: 80%.

Przy jakiej pogodzie zamarzają szyby? Zauważyliście, że nie zawsze zimą trzeba skrobać szyby? Bywa tak, że podczas ogromnych mrozów na szybach nie mamy ani grama lodu. Dlaczego tak się dzieje? Wszystko przez niską wilgotność powietrza. Jeśli jest mroźne, ale sucho, szyby nie powinny zamarzać. Kiedy możemy spodziewać się szronu czy wręcz lodowej skorupy na szybach o poranku w Gliwicach? Oprócz temperatury poniżej 0powinien wystąpić jeden z poniższych elementów: wysoka wilgotność powietrza,

opady deszczu lub śniegu,

mroźny wiatr,

pozostawienie na parkingu zbyt nagrzanego samochodu.

W jaki sposób usunąć lód z szyb? Sposobów na pozbycie się lodowej skorupy z samochodowych szyb jest wiele, wszystkie mają jedną wspólną cechę - są mniej skuteczne, niż tego oczekujemy. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie szyby wymagają takiej samej dbałości. odśnieżanie tylnej szyby jest konieczne, gdy musimy wyjechać tyłem z miejsca parkingowego. W przeciwnym wypadku możemy ją odśnieżyć i włączyć ogrzewanie szyby, po chwili jazdy powinna się sama rozmrozić,

jest konieczne, gdy musimy wyjechać tyłem z miejsca parkingowego. W przeciwnym wypadku możemy ją odśnieżyć i włączyć ogrzewanie szyby, po chwili jazdy powinna się sama rozmrozić, odśnieżanie bocznych szyb jest konieczne, ale nie musimy tego robić dokładnie. Oczywiście nie ma mowy o wydrapywaniu "okienka", musimy mieć dobrą widoczność, ale pojedyncze resztki lodu nie powinny być problemem,

jest konieczne, ale nie musimy tego robić dokładnie. Oczywiście nie ma mowy o wydrapywaniu "okienka", musimy mieć dobrą widoczność, ale pojedyncze resztki lodu nie powinny być problemem, natomiast najważniejsze jest odśnieżenie przedniej szyby - musimy mieć pełną widoczność, a przestrzeń, gdzie pracują wycieraczki, powinna być całkowicie oczyszczona.

Sposobów na odśnieżenie przedniej szyby jest wiele. Nasza porada na piątek, 3.12 dla kierowców z Gliwic: Jeśli na zewnątrz budynku masz dostęp do gniazdka, albo możesz wyciągnąć przedłużacz, pomocna może okazać się... suszarka do włosów.