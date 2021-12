Kierowcy z Gliwic, jutro trzeba będzie skrobać szyby! Ile będzie stopni w nocy z wtorku na środę?

Upewnij się, czy jutro w Gliwicach nie trzeba będzie skrobać szyb. Poranny szron wynika z pogody w nocy, dlatego sprawdziliśmy, jaka będzie. Okazuje się, że w nocy z wtorku na środę możemy spodziewać się -4°C. Spodziewana wilgotność powietrza w Gliwicach to 94%, natomiast prawdopodobieństwo opadów śniegu: 80%. Siła wiatru określana jest na 14 km/h. Taka konfiguracja warunków sprawia, że prawie na pewno w Gliwicach będziemy mieć oblodzenia w nocy z wtorku na środę.

Kierowców w Gliwicach czeka skrobanie szyb w środę ranoNastaw budzik na kilka minut wcześniej, bo niemal pewne jest, że jutro trzeba będzie skrobać szyby. Może zająć ci to trochę czasu, uważaj, by sie nie przeziębić. A może zdążysz jeszcze zejść do auta i założyć na szybę matę termiczną albo koc?

Masz już zimowe opony? Polecane zakłady wulkanizacyjne w Gliwicach

Jaka pogoda będzie w Gliwicach w nocy? Przewidywane warunki atmosferyczne na noc z wtorku na środę w Gliwicach: Temperatura: -4°C.

Wilgotność powietrza: 94%

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów śniegu: 80%. Pogoda w Gliwicach w nocy ze środy na czwartek: Temperatura: 1°C.

Wilgotność powietrza: 97%

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów deszczu: 40%.

Pogoda w Gliwicach w nocy z czwartku na piątek: Temperatura: 4°C.

Wilgotność powietrza: 98%

Wiatr: 18 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów deszczu: 90%.