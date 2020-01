Knurów: Onanizował się na widok dziewczynki, gdy ta szła do szkoły. Rozpoznajesz go?

Rysopis poszukiwanego

Sprawca to ok. 40-, 45-letni mężczyzna o niechlujnym wyglądzie, średniej budowie ciała, wzroście ok. 180 cm. Ma ciemne oczy oraz brązowy zarost średniej długości (zaniedbany). Miał być ubrany w ciemną czapkę zimową z nausznikami oraz długi brązowy płaszcz.

Rozpoznajecie go?

Wszystkich, którzy rozpoznają mężczyznę z portretu pamięciowego lub widziały go w dniu zdarzenia, prosimy o kontakt z referentem prowadzącym postępowanie, st. sierż. Grzegorzem Charmułowiczem – tel. 32 336 91 66, e-mail: grzegorz.charmulowicz@gliwice.ka.policja.gov.pl.