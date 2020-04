Kobiety poszukiwane za rozboje, włamania i kradzieże w woj. śląskim. Rozpoznajesz?

Wszystkie wyżej wymienione to przestępstwa, które są ścigane w oparciu o przepisy Kodeksu Karnego. Maksymalny wymiar kary, jaką może za jedno z nich wymierzyć sąd, to 12 lat pozbawienia wolności.

Art. 280. §1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 279. §1. Kto kradnie z włamaniem,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.§2.Jeżeli kradzież z włamaniem popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

§2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa winny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem,podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Kradzież rozbójnicza

Art. 281. Kto, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Wymuszenie rozbójnicze

Art. 282. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.