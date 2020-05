Kolej wróci do Przyszowic. Po dwudziestu latach znów zatrzymają się tam pociągi

Przez Przyszowice przez wiele lat przejeżdżały połączenia kolejowe z Gliwic do Rybnika. Tak było do czerwca 2000 roku, kiedy to w ogóle przestały kursować pociągi łączące te miasta. Dopiero w grudniu 2018 roku dzięki zaangażowaniu społeczników z inicjatywy Kolej na Knurów trasą tą zaczął jeździć weekendowy pociąg łączący Gliwice przez Rybnik i Żory z Ustroniem i Wisłą. Cieszy się dość sporym zainteresowaniem wśród pasażerów, ale między Gliwicami a Leszczynami zatrzymuje się tylko w Knurowie.

- Mieszkańcy Przyszowic pomyśleli, że mógłby się zatrzymywać również u nich. Perony, które zostały po starych pociągach są w całkiem dobrym stanie, a i chętni na skorzystanie z usług kolei by się znaleźli - mówi Robert Kufieta z inicjatywy Kolej na Knurów.

Jak mówi, o postoje nie trzeba było specjalnie walczyć, bo zarówno Koleje Śląskie, jak i PKP Polskie Linie Kolejowe z zainteresowaniem podeszły do inicjatywy. PKP PLK przygotowało perony, a od czerwcowej korekty rozkładu jazdy pociąg ma się tu już zatrzymać. Nie dojedzie, co prawda, do Wisły, tylko do Żywca, ale to z uwagi na toczące się prace remontowe na linii do tego pierwszego miasta. Nie tylko Beskidy mogą być celem podróży mieszkańców Przyszowic i Knurowa.