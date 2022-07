Kolejki na NFZ w Gliwicach. Najbliższe terminy do lekarzy - 7.07.2022 Redakcja stronazdrowia.pl

Kolejki do lekarzy w Gliwicach - najbliższe terminy wizyt w ramach NFZ CC0

Jak sprawdzić, gdzie są najkrótsze kolejki do lekarzy w Gliwicach? Podpowiadamy. Gdy coś ci dolega, nie ma co zwlekać. I właśnie dlatego warto sprawdzać, gdzie są wolne terminy. Gdy twoja przychodnia w Gliwicach ma bardzo długie terminy oczekiwania, przekonaj się, czy nie warto zgłosić się do innej placówki. Oto stan aktualny na 7.07.2022. Przekonaj się, gdzie najszybciej dostaniesz się do lekarza na NFZ.