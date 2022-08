Koszmar na A4. Kierowca spłonął w samochodzie! Zablokowano drogę, na miejscu pracują służby. Zobacz zdjęcia z wypadku

Tragedia na A4. Kierowca spłonął w kabinie ciężarówki

Jak informują policjanci ze Strzelec Opolskich: dzisiaj, kilka minut przed godziną 4:00 nad ranem na 281 km autostrady A4 w kierunku Katowic doszło do tragicznego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że doszło do czołowego zderzenia się dwóch pojazdów ciężarowych. W wyniku zderzenia doszło do zapalenia się pojazdów.