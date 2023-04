Kryminalni z Gliwic namierzyli i zatrzymali pseudokibica z narkotykami. W jego mieszkaniu znaleziono blisko 2 tys. tabletek ekstazy

Pseudokibic z Gliwic z pokaźną ilością narkotyków

W środę 29 marca, na wniosek policjantów i prokuratora, Sąd Rejonowy w Gliwicach tymczasowo aresztował 39-letniego mężczyznę. Teraz odpowie on za posiadanie znacznej ilości narkotyków.

- Sprawy z obszaru narkobiznesu zawsze należą do tzw. rozwojowych. Tak jest i w tym przypadku - przekazuje podinsp. Marek Słomski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Konopie indyjskie w Pyskowicach

To nie jedyna sprawa, nad którą w ostatnim czasie pracowali kryminalni do spraw zwalczania z przestępczością narkotykową. W tym tygodniu, policjanci z Pyskowic otrzymali potwierdzenie z laboratorium kryminalistycznego, że zabezpieczone przez nich ponad 17 kilogramów konopi indyjskich, to nie rośliny przemysłowe, a narkotyki.