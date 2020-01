Kryształowa Marylin odnaleziona! Skradziono ją rok temu

Do kradzieży obrazu z wizerunkiem Marilyn Monroe doszło w marcu 2019 roku. Złodzieje ukradli go z galerii artystycznej przy ulicy Pszczyńskiej w Gliwicach. Skusił ich prawdopodobnie sposób wykonania obrazu. Podobizna słynnej aktorki wykonana była z 6 tysięcy kryształków Swarovskiego. Obraz jest warty około 7 tysięcy złotych.

Pierwszego ze sprawców ustalono jeszcze w 2019 roku, ale nie chciał zdradzić tożsamości swojego wspólnika. Twierdził, że to był jedynie przypadkowy kierowca, który podwiózł go pod sklep. Policjantom udało się jednak namierzyć drugiego z mężczyzn. To 60-letni zabrzanin. Obraz odnaleziono w jego mieszkaniu. Teraz grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.