Kto pamięta tamte gliwickie szkoły? Zobacz stare ZDJĘCIA. Rozpoznajesz swoją? Danuta Pałęga

Szkoły w GLIWICACH. We wszystkich naszych szkołach rozbrzmiał w czwartek dźwięk pierwszego dzwonka, który oznajmił uczniom zakończenie wakacji i rozpoczęcie nowego roku szkolnego! A jak szkoły w naszym mieście prezentowały się przed laty? Pamiętacie te gmachy, mundurki, izby pamięci i place do ćwiczeń? Zapraszamy Was dziś na małą podróż w czasie!