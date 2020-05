Kultowa dyskoteka Bravo w Gliwicach. Wkrótce Zameczek Myśliwski zostanie zrównany z ziemią... Wspomnienia na szczęście pozostały!

Dziś Zameczek Leśny to rozpadająca się kompletna ruina, grożąca zawaleniem, w zarośniętym, zaśmieconym otoczeniu. Zameczek Leśny w Gliwicach nadaje się już tylko do rozbiórki. Nie jest już na liście zabytków, ze względu na stan obiektu - wojewódzki konserwator zabytków zgodził się na jego rozebranie. Właścicielem zameczku jest miasto, odzyskało go po batalii sądowej z PSS Społem. I, jak twierdzą urzędnicy, w stanie, który sprawił, że obiekt był nie do odratowania.

- Teren zostanie uprzątnięty i zagospodarowany tak, aby korespondował z powstającą przestrzenią rekreacyjną. Budowa tężni znacznie zwiększy atrakcyjność tej okolicy. Po rozbiórce działka zostanie wystawiona na sprzedaż lub wydzierżawiona. Liczymy na zainteresowanie inwestorów, którzy mogliby kontynuować tradycje tego miejsca w nowowybudowanym obiekcie gastronomicznym.

Trwająca epidemia oraz jej spodziewane skutki ekonomiczne mogą niestety odsunąć w czasie te plany w czasie, ale jest to rozwiązanie, do którego będziemy dążyć - mówi Łukasz Oryszczak, rzecznik prezydenta Gliwic.

Popularne miejsce rekreacji jakie wkrótce powstanie w sąsiedztwie dawnego Zameczku dobrze uzupełniałoby się z obiektem gastronomicznym nawiązującym do czasów jego świetności.