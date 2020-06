Laboratorium w Gliwicach wykonuje badania na koronawirusa

TOP 8 najdroższych ulic w Gliwicach

Wyremontowane czy do remontu? M3 a może lepiej większe? Najlepiej do 250 tys. zł. Podejmując decyzję o zakupie mieszkania, rozważamy wiele czynników, ale najczęściej to lokalizacja i cena są zasadnicze. Średnia cena mieszkania w Gliwicach wynosi 4 tys. 743 zł za metr kwadratowy....