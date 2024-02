Legendy polskiego hip-hopu: spotkaj się z nimi przed koncertem w PreZero Arena Gliwice

Spotkanie, które zaplanowane jest z okazji zbliżającego się The Legend Festiwal, będzie wyjątkową szansą dla fanów, by spotkać się z ikonami polskiej sceny muzycznej, poznać ich bliżej, zdobyć autograf oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. To również doskonała możliwość na zadanie pytań i posłuchanie fascynujących historii związanych z ich długą karierą muzyczną. Na miejscu będzie możliwość zakupu biletów na marcowy koncert, merchandisingu The Legend oraz limitowanej płyty winylowej z numerem “Idę Dalej”, w którym wystąpili Trzej Królowie: Liroy, Peja i Abradab do bitów DJ HWR. Nie zabraknie dobrej muzyki i wielu niespodzianek.

PreZero Arena Gliwice 9 marca gościć będzie “The Legend 2: Idę Dalej”. Podczas festiwalu wystąpią: Liroy, Peja/Slums Attack, Abradab i Gutek, Paktofonika, Fenomen, Grammatik, Molesta Ewenement, DJ HWR, DJ DECKS, 52 Dębiec. Bilety do nabycia na eventim.pl.