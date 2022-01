Leon, Natan i Aleksander to pierwsze dzieci urodzone w 2022 roku w naszym regionie

Rodzice małego Leona otrzymali od zarządu szpitala kilka upominków, które przydadzą się w pierwszych miesiącach życia Leona.

- Bardzo się cieszę, że pierwsze dziecko w Polsce przyszło na świat w Mikołowie. To dla nas spore wyróżnienie. Mamy również nadzieję, że to znak dobrego roku dla całego szpitala. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do powitania swoich dzieci właśnie u nas. Cały czas mamy porody rodzinne, można skorzystać również z bezpłatnych udogodnień w postaci znieczulenia, czy porodu w wodzie. I choć pierwszych narodzin w 2022 roku zagwarantować nie możemy, to wyjątkowe narodziny u nas na pewno się sprawdzą - mówił dr Cezary Tomiczek, Prezes Zarządu Centrum Zdrowia w Mikołowie.