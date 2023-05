Limuzyną na Komunie? Tak było na Śląsku! Zobacz najlepsze memy na temat Pierwszej Komunii Świętej

Moda i trendy na Pierwszej Komunii Świętej

Podczas uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, niestety, często dochodzi do absurdów, które według wielu psują wyjątkową atmosferę tego dnia. Wiele rodzin przesadza z dekoracją kościoła, co w skrajnych przypadkach prowadzi do tego, że dzieci nie widzą nawet ołtarza. Niektórzy rodzice ubierają swoje pociechy w ekstrawaganckie stroje, które odwracają uwagę od ważnej treści mszy. Innym razem dziecko zostaje nagrodzone pieniędzmi i prezentami w takiej ilości, że zamiast skupić się na duchowych aspektach dnia, zaczyna myśleć tylko o nowych zabawkach. Absurdalne zachowania nie ograniczają się jedynie do rodziców i dzieci - niestety, często także kapłani błędnie interpretują znaczenie tego dnia, skupiając się na zbyt długich homiliach lub wymyślnych obrzędach.

