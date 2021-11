Listopad 2021 w Gliwicach: Przegląd najważniejszych wydarzeń października 2021

CZĘSTOCHOWA. Budynek, do niedawna ozdobiony króliczkiem, stojący w Sośnicy (dzielnica Woźnik, pow. lubliniecki) na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 789 i 908 zna chyba większość mieszkańców województwa śląskiego. Każda osoba, która podróżowała przez powiaty lubliniecki i tarnogórski, musiała zwrócić uwagę na oryginalną budowlę, w której kiedyś mieścił się w nim Night Club Go Go Sistars. O tym, kto bawił się w tym miejscu uciechy i rozpusty, krążą legendy, mimo że lokal funkcjonował zaledwie kilkanaście miesięcy. Jak obecnie wygląda opuszczony night club? Jeszcze kilkanaście miesięcy temu można było to lepiej zobaczyć na zdjęciach Eksploratorów z Katowic. My odwiedziliśmy to miejsce w czwartek, 17 grudnia. Budynek w ostatnim czasie został jeszcze bardziej zdewastowany. Przejdź do galerii, by zobaczyć zdjęcia.