Magiczna plaża ukryta w głębi lasu - jest tuż pod Gliwicami. Znasz to miejsce? Co ciekawe, niemal świeci pustkami! Zobacz ZDJĘCIA Danuta Pałęga

TURYSTYKA. Pusta plaża w sezonie? Tak, to możliwe! W lesie, nieopodal głównej drogi z Gliwic do Toszka, ukryła się plaża. Byliśmy na miejscu w samo południe i nie zastaliśmy tam żywej duszy! Na plażowiczów czekają leżaki, hamaki i rowerki wodne. Jest jednak jeden wymóg, by móc z nich skorzystać. Jaki? Sprawdźcie!