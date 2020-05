Marina Gliwice: rejsy dla każdego. Sezon rozpoczęty

Mariny Gliwice rozpoczęła sezon. Wypożyczymy tu motorówkę, albo na statku wycieczkowym wyruszymy w rejs na Kanał Gliwicki. Zasady bezpieczeństwa zachowane!

Zastanawiacie się jeszcze, gdzie wybrać się rodzinnie w weekend? Marina Gliwice, przystań w gliwickim porcie śródlądowym przy ulicy Portowej - to dobre miejsce. I dopiero początek Waszej przygody. Stąd popłyniecie Kanałem Gliwickim. Ahoj, wodniacka przygodo w sercu Śląska Ofertę znajdzie każdy - także ci, którzy nadal wolą wypoczywać w rodzinnym gronie kilku osób. Korzystają z takiej okazji mieszkańcy z całego regionu, nie tylko z Gliwic i okolic. A woda jest wyjątkowo czysta. Sprawdźcie sami!

W niedzielę, 17 maja - rejsy statkiem wycieczkowym, są jeszcze miejsca.

- Zapraszamy wszystkich, Śląsk widziany z perspektywy Kanału Gliwickiego jest wyjątkowy, to jego zupełnie nieznane oblicze. Dotyczy to zarówno przyrody, bo płyniemy do kolonii kormoranów, spotykamy także czaple siwe i inne ptaki, jak i oczywiście wyjątkowych budowli, które są na jego trasie - śluz na kanale. A to wyjątkowe budowle hydrotechniczne. Śluzowanie to także wielka atrakcja i nie lada przeżycie - zapewnia Ewa Sternal, współwłaścicielka Mariny Gliwice.

Do wyboru - motorówki, kajaki - z tych atrakcji można korzystać bez żadnych uprawnień. Po krótkim szkoleniu każdy może prowadzić taką łódkę. Godzina wynajęcia wraz z paliwem - od 80 zł za łódź - a mieszczą one 4-6 osób.

Są też szybsze łodzie motorowe, 50 KM, ale to silne łodzie i na te potrzeba już patent motorowodniaka.

- Dla tych, którzy będą chcieli wypożyczyć łódź motorową z większym silnikiem organizujemy szkolenie motorowodne i przeprowadzamy regularnie egzaminy na patent sternika motorowodnego - podkreśla Ewa Sternal. Wszystkie jednostki są zdezynfekowane, w Marinie stosowane są wszelkie obowiązujące obostrzenia sanitarne. Dodatkowo na wycieczkowym statku - najbardziej używane miejsca owinięte są folią miedziana, która pomaga w dezaktywacji wirusa.

-Wszystko z myślą o bezpieczeństwie naszych gości, ale także załogi - uśmiechają się Ewa i Czesław Sternalowie: oczami, zza maseczek w marynistyczne wzory.

Foxtrot wyrusza w rejs Niewątpliwie wielką atrakcją Mariny Gliwice jest możliwość rejsu klasycznym statkiem wycieczkowym Foxtrot. Żegluga tego typu także została już uwolniona i można pływać.

- W niedzielę, 17 maja, rejsy Foxtrotem odbędą się o 11, o 13 i o 16 - zaprasza Ewa Sternal. - Najlepiej zadzwonić i zarezerwować sobie miejsce.

W sezonie co niedzielę statek wyrusza na rejsy przez Śluzę Łabędy i do kolonii kormoranów. Najdalsze rejsy do Kędzierzyna-Koźla prezentujące uroki całego Kanału Gliwickiego są organizowane kilka razy w sezonie. Miłośnicy tego miejsca już nie mogą się doczekać na rejsy kulinarne, muzyczne, a także rowerowe.

W rejs daleki i bliższy Można popłynąć w rejs tradycyjnym galarem odrzańskim (łódź Samba) lub zabytkowym statkiem FOXTROT.

Trasa rejsu: Marina Gliwice – Śluza Łąbędy – Kanał Gliwicki w okolicy Huty Łabędy-Bumaru Łabędy – Śluza Łabędy – Marina Gliwice.

Rejs trwa 1 godzinę (max. 1 godz. 15 min).

Bilety do nabycia w cenie:

- 27 zł dorośli,

- dzieci do 2 lat gratis,

- seniorzy powyżej 65 lat 22 zł

Bilet rodzinny:

- dorosły + dziecko do lat 12 – 45 zł

- 2 dorosłych + dziecko do lat 12 – 72 zł

- dorosły + 2 dzieci do lat 12 – 63 zł

- 2 dorosłych + 2 dzieci do lat 12 – 90 zł Są także w sezonie organizowane rejsy dłuższe, także wyjątkowo atrakcyjne, z Gliwic do Koźla, całą trasą Kanału Gliwickiego i przez wszystkie śluzy. Jak dojechać do Mariny Gliwice? W Marinie Gliwice to miejsce gdzie można zdobyć również patent sternika motorowodnego. Informacje, rezerwacje rejsów, zapisy na kurs: pod numerem +48 608 010 383 lub przez kontakt kontakt@marinagliwice.pl

Marina Gliwice mieści się przy ulicy Portowej 8 w Gliwicach, łatwy dojazd m.in. z Drogowej Trasy Średnicowej.

