Marylin Monroe cała w "diamencikach" w Gliwicach. To był kradzież zuchwała!

Złodziejowi, który został zatrzymany dzięki pomocy internautów - już wiosną i wówczas twierdził, że działał sam - grozi 5 lat więzienia. Drugiemu, właśnie ujętemu - postawiono zarzut paserstwa. Odkupił go wiedząc, że jest kradziony - za... 250 zł i to on powiesił go sobie w mieszkaniu.

- Mężczyzna najnormalniej w świecie wszedł do sklepu, podszedł do wystawy, wziął wyeksponowany tam obraz i spokojnie wszedł, przez nikogo nie zatrzymywany - relacjonują swoje ustalenia gliwiccy policjanci.

Mamy nowe informacje o kradzieży obrazu Marylin Monroe w Gliwicach. To był kradzież zuchwała! Żądza posiadania wizerunku słynnej aktorki, wysadzana diamencikami - a ściślej kryształkami Swarovskiego - musiała być duża. Złodziej wiele ryzykował. I poszedł na całość.

Jak mówi nam Krzysztof Pochwatka z gliwickiej policji, można domniemać, że była to jednak kradzież na zlecenie. Mężczyźni wchodzili razem do galerii, odjechali potem samochodem 60-latka. Policjanci mieli informację tylko o marce pojazdu, rozpoczęli żmudną pracę operacyjną. Namierzyli go.

- To nie był żaden koneser sztuki, mieszkanie zupełnie normalnie urządzone - mówią nam policjanci. - Na ścianie wisiał ten obraz.

Dzieło wróciło już do właściciela, czyli firmy, która oferowała dzieło do sprzedaży w gliwickim salonie.

Swarovski, błysk, który kusi

O gustach się nie dyskutuje. Obrazy wysadzane kryształkami Swarovskiego, ale także np. dywany i inne elementy wyposażenia wnętrz - to nieodzowne atrybuty stylu glamour. A ma on wielu zwolenników.

Dla miłośników błysku oferta jest przeogromna - od biżuterii, poprzez psie i kocie obroże, ubrania dla kobiet i dla mężczyzn, w tym nawet piłkarskie obuwie - do wysadzanych tymi kryształkami... kolekcjonerskich mercedesów.