Maseczka samoprzylepna ma ułatwić użytkowanie brodaczom i osobom noszącym okulary. Wymyśliła ją firma z Gliwic

- To była potrzeba chwili, a sytuacja w jakiej wszyscy się znaleźliśmy jest dla nas wyjątkowa – tłumaczy Michał Majnusz, prezes firmy Etisoft. - Poszerzenie oferty o artykuły, których do tej pory nie produkowaliśmy, takie jak maseczki i przyłbice było dla nas nowością. Wymagało zaangażowania wielu osób, także z innych firm z Grupy Etisoft firm. Podczas projektowania tych artykułów skupiliśmy się na tym, aby wykorzystać dostępne u nas materiały, technologie i maszyny.

Sytuacja w kraju spowodowana pandemią koronawirusa zmienia się dynamicznie i kilka tygodni temu jeszcze nikt nie przypuszczałby, że noszenie maseczek w miejscach publicznych stanie się obowiązkiem. Skoro jednak jest popyt, to jest i podaż. Tak powstały maseczki oferowane przez gliwicką firmę.

Wirusa na dobre nie da się powstrzymać maseczką ochronną, ze względu na jego niewielkie rozmiary i łatwość przeniknięcia przez pory maseczki, jednak nie taki jest jej cel. Obowiązek zakrywania ust i nosa, a co za tym idzie noszenie maseczek, ma ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa w jak największym stopniu. I to się udaje.

- Maseczki testowane były przez osoby noszące okulary lub brodę – mówi prezes Etisoft. - Nie otrzymaliśmy żadnej informacji o tym, by używanie jej było problematyczne lub maseczka odkleiła się od twarzy. Wśród osób testujących byli także nasi pracownicy, którzy dojeżdżają do pracy na rowerach. Wszyscy stwierdzili, że używanie jej jest o wiele łatwiejsze, niż innych maseczek. Najczęstszy używany argument brzmiał tak: oddycham w niej swobodnie nie czując jej na twarzy!

O tym, jak uciążliwe staje się noszenie maseczki ochronnej przez dłuższy czas, zdążył przekonać się już chyba każdy Polak. To tłumaczy w pewien sposób przypadki noszenia ich poniżej nosa lub na brodzie. Szczególnie obowiązek ten doskwiera osobom noszącym okulary, ponieważ ich szkła nieustannie parują. Maseczki gliwickiej firmy mają rozwiązać ten problem.

- Z jednej strony wyprodukowanie takiej maseczki ochronnej może wydawać się łatwe, ponieważ składa się ona z dwóch kawałków materiału oraz środka samoprzylepnego, podobnego do tego jaki stosowany jest w plastrach samoprzylepnych – mówi prezes Majnusz. - Jednak stworzenie jej wymaga zastosowania bardzo specjalistycznej technologii. Wykorzystujemy w tym celu bardzo precyzyjne maszyny, na co dzień realizujące zamówienia dla wymagającej branży automotive. Materiały wykorzystane do jej produkcji również muszą spełniać określone wymagania.