Matura 2023 w woj. śląskim. W tych powiatach było NAJGORZEJ! Sprawdź, ilu uczniów nie zdało egzaminu

Nadszedł czas wyników

Wyniki matur to coś, na co z całą pewnością czekało wiele tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Wyczekiwanie na swoje rezultaty to dla wielu uczniów powód do stresu i strachu przed ewentualną porażką. Niektórzy obawiają się, że wyniki które osiągną nie wystarczą by dostać się do wymarzonych szkół. Dlatego też początek lipca to czas kiedy niewiadoma staje się wiadomą i można już snuć plany na dalszą przyszłość.