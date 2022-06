Metropolia GZM świętuje piąte urodziny. Jak Gliwice uzyskały dostęp do morza? - w sobotę gra uliczna i spacery zielonymi zakątkami miasta

Piąte urodziny Metropolii – Gliwice wezmą udział w świętowaniu

2 lipca mieszkańcy naszej metropolii będą mogli wybrać coś dla siebie z blisko stu wydarzeń odbywających się wielu miastach połączonych w GZM.

- Stawiamy przede wszystkim na turystykę lokalną. Chcemy popularyzować, integrować i wykorzystać zróżnicowane potencjały i zasoby obszaru GZM z dziedziny turystyki. Chcemy pokazać to, co najlepsze, najpiękniejsze i najciekawsze w gminach GZM – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.

Gliwiczanie będą mogli wziąć udział w dwóch wydarzeniach:

Zadaniem uczestników gry rodzinnej będzie pokonanie 10 km ulicami miasta oraz wykonanie po drodze kilku zadań. Jakich i gdzie? Tego chętni do zabawy dowiedzą się dopiero na starcie – otrzymają mapy z zaznaczonymi punktami. Impreza jest skierowana do drużyn liczących od dwóch do pięciu osób. W drużynie musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia i jedna poniżej 18 roku życia.