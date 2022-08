Na straganie w dzień targowy... Co kupisz na handlu w Pyskowicach? W każdą środę zjeżdżają się tam tłumy! ZDJĘCIA Danuta Pałęga

Znajdziesz tu wszystko, czego dusza zapragnie. Biżuteria dla mamy lub ukochanej? Szukasz weselnej kreacji? Potrzebujesz designerskich firan do okien? W przypływie weny marzy ci się kwiatowy bukiet do salonu? Masz ochotę na swojski żur czy miód prosto z pasieki? Pędź na handel do Pyskowic!