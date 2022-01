Nad woj. śląskim przeleciał meteor! Jasny bolid był doskonale widoczny na niebie - robił wrażenie!

Nad naszym regionem w czwartek wieczorem przeleciał bolid, czyli bardzo jasny meteor. Mknący po niebie jaśniejący obiekt dostrzegli po godzinie 18 mieszkańcy Śląska.

- Widziałem spadający bolid. To nie do opisania. Myślałem że to petarda, ale bez dźwięku. Był dokładnie widoczny, ale leciał poziomo, więc to nie petarda. Miał złocisty dosyć długi ogon. Z przodu to była jaskrawa srebrna kula - relacjonuje nam Piotr z osiedla Kopernik w Gliwicach.