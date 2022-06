NAJDROŻSZE domy w Gliwicach na sprzedaż - bije od nich LUKSUS! Zobacz te wnętrza i sprawdź CENY Paweł Kurczonek

NAJDROŻSZE domy w Gliwicach na sprzedaż. Przestronne wnętrza, rozległy ogród, garaż i inne udogodnienia – tak można, w telegraficznym skrócie, opisać luksusowe domy. Jak wyglądają najdroższe posiadłości, które są do nabycia w Gliwicach? Przygotowaliśmy zestawienie dziesięciu nieruchomości. Zobacz! Kliknij w zdjęcie, by przejść do galerii.