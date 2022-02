Najnowocześniejsze boisko piłkarskie pod balonem w Polsce działa w Gliwicach. W ferie organizowane są tam półkolonie dla dzieci

Przewaga nad tradycyjnymi boiskami

Boisko piłkarskie pod balonem to duża przewaga nad tradycyjnymi boiskami w przypadku załamania pogody. Niesprzyjające warunki atmosferyczne nie wpływają na funkcjonowanie Marco Football Center.

W okresie zimowym spokojnie możemy trenować na sztucznej trawie pod balonem, nie przejmując się zimnem czy dużymi opadami śniegu. Dzięki specjalnej powłoce latem balon się nie nagrzewa, a zimą wolniej się ochładza. Tutaj nigdy nie trzeba będzie odwoływać czy przekładać treningów lub wspólnego grania z przyjaciółmi z powodu opadów deszczu, śniegu, burzy czy niezdatności boiska – informuje Jarosław Kaszowski, założyciel Akademii Piłkarskiej TEAM, były wieloletni piłkarz Piasta Gliwice i jeden z pomysłodawców Marco Football Center.

Marco Football Center to nowoczesny kompleks obiektów sportowych działający w Gliwicach przy ulicy Ceglarskiej 40A. W jego skład wchodzą boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią przykryte powłoką pneumatyczną - popularnie nazywaną balonem – małe boisko zewnętrzne ze specjalną ścianą do ćwiczenia techniki, salka do treningu motorycznego, sala konferencyjna i gabinet fizjoterapeutyczny.