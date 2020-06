Najstarsza Polka ma 114 lat. Tekla Juniewicz z Gliwic 10 czerwca obchodzi urodziny

Tekla Juniewicz skończyła 114 lat

Wyjątkowy jubileusz w Gliwicach. Pani Tekla Juniewicz skończyła 10 czerwca 114 lat. To najstarsza Polka oraz trzecia najstarsza osoba w Europie, ósma na świecie. Jest także pierwszą osobą w naszym kraju, która ukończyła 112 i 113 lat. I na potwierdzenie jej pięknego wieku są autentyczne dokumenty!

Najstarsza Polka mieszka od dziesięcioleci w Gliwicach, teraz wraz z bliskimi w Łabędach. Obchodziła 10 czerwca urodziny hucznie, choć w tegoroczne niewiele osób mogło jej złożyć życzenia osobiście. Rodzina bardzo dba o panią Teklę i jej zdrowie - zwłaszcza teraz, w dobie koronawirusa.

Była dwunastolatką, gdy Polska odzyskała niepodległość. Przeżyła dwie wojny światowe, wyszła obronną ręką z epidemii tyfusu.

do 103. Roku życia pani Tekla mieszkała sama Miała 111 i 112, kiedy przeszła dwie operacje ratujące życie.

Jest w doskonałej kondycji, pod troskliwą opieką swoich bliskich. I nie opuszcza jej dobry humor. A ten, jak przekonywała - to podstawa w życiu i droga do długowieczności.