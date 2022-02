Nawałnica w woj. śląskim spowodowała dużo strat - to był pogodowy armagedon. Zerwane dachy, zniszczone samochody, powalone drzewa... P. Sobierajski / red

Nawałcnica w Śląskiem - to był pogodowy armagedon. Porywisty wiatr dał się we znaki mieszkańcom woj. śląskiego. Strażacy co chwilę musieli wyjeżdżać w teren, by usuwać skutki nawałnicy. W niedzielę 30 stycznia takich wyjazdów na terenie woj. śląskiego było w 1317. Uszkodzone zostały 193 dachy, ale na szczęście nikt nie został poszkodowany.