Nie kupuj, adoptuj. Życie adopciaków po schronisku. Te historie Gliwiczan i ich pupilów wzruszą was do łez! ZDJĘCIA

Nie kupuj, adoptuj!

Z roku na rok rośnie wśród ludzi wiedza na temat adopcji zwierząt schroniskowych, na którą składają się działania w Internecie oraz kampanie społeczne.

W naszym mieście schronisko wychodzi do mieszkańców z wieloma inicjatywami, które mają na celu nie tylko informację, ale przede wszystkim edukację i uczulanie na los porzuconych zwierzaków, często pochodzących z pseudohodowli na terenie całego kraju.

Pseudohodowle to niezarejestrowane hodowle nierasowych, nierodowodowych zwierząt domowych. Nie posiadają one uprawnień hodowlanych.

Psy i koty, które z nich pochodzą, mają być brane za rasowe. Bardzo często żyją w fatalnych warunkach.

Jak opowiada nam wolontariuszka gliwickiego schroniska, dochodzi nawet do tak absurdalnych sytuacji, kiedy to właściciele tych zwierząt sprzedają je na popularnych serwisach do sprzedaży on-line, a następnie wysyłają paczką do klienta.