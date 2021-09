Nie naśladujcie ich! To są mistrzowie parkowania w Gliwicach. Zobaczcie te zdjęcia - jak tak można?

Mistrzowie parkowania w Gliwicach. Co poszło nie tak?

Jeśli myśleliście, że już nic Was nie zaskoczy na śląskich drogach, to spójrzcie do czego są zdolni gliwiccy kierowcy. Oto prawdziwi „Mistrzowie" parkowania. Przestrzegamy - nie idźcie w ich ślady!

Zróbcie szybki rachunek sumienia i sprawdźcie, czy w naszej galerii sław przypadkiem nie ma Waszego zdjęcia...

Przedstawione sytuacje mogą wywołać uśmiech i pożałowanie, ale przede wszystkim, powinny być przestrogą i nauczką czego NIE robić na drogach. Poniższe zdjęcia pochodzą z archiwum dowodowego Straży Miejskiej w Gliwicach.

Przedstawiamy Wam naszych faworytów, mogących ubiegać się o tytuł zwycięzcy w plebiscycie na najgorszego kierowcę.