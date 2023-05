Nie popijaj sokiem i nie bierz przy grypie. To musisz wiedzieć, zanim weźmiesz antybiotyk. Sprawdź, czy dobrze stosujesz antybiotykoterapię

Co to jest antybiotyk?

Istnieją również naturalne antybiotyki

Antybiotyki to leki zwalczające infekcje bakteryjne poprzez niszczenie patogenów. Mimo że są one bardzo skuteczne i niejednokrotnie ratują życie, to jednak nawet krótkotrwałe ich stosowanie zmienia…

Jak powstaje antybiotykooporność?

Antybiotyki ze względu na swoją skuteczność w zwalczaniu groźnych infekcji od początku cieszyły się wielkim zainteresowaniem zarówno lekarzy, jak i pacjentów. Niestety często przepisywano je zbyt pochopnie do leczenia nawet niewielkich infekcji. Niewłaściwe stosowanie antybiotyków, a szczególnie ich nadużywanie doprowadziło do tego, że wiele szczepów bakterii zaczęło mutować, tworząc skuteczne systemy obronne. Doprowadziło to do uodpornienia się niektórych szczepów bakterii na działanie leków. Bakterie lekooporne stają się silniejsze i powodują dużo poważniejsze zakażenia. Dodatkowo stosowanie terapii antybiotykowych w czasie hodowli zwierząt (w celu zwiększenia ich masy), których mięso i inne produkty zjadamy przyczynia się do zmniejszania skuteczności leków.