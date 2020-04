Niedziela Palmowa 2020. Jak ją świętować, gdy nie ma święcenia palm? Odpowiada ks. dr Robert Chudoba

Sytuacja, w jakieś się znaleźliśmy, dotyka w szczególny sposób Wspólnotę Kościoła i naszej postawy religijnej, naszej duchowości. A Człowiek jest z natury religijny: tradycja, symbolika, obyczaje, rytuały, są dla niego bardzo ważne. Liturgia jest pełna znaków, gestów, symboli, a my próbujemy w ten sposób wyrazić to, jaka jest istota duchowości i najważniejsze jądro zbawczych wydarzeń - mówi ks. Robert Chudoba.

Palma wielkanocna to przecież tylko symbol. Jeżeli dla nas istotą jest ta "palemka" - to pomyliliśmy wymowę Palmowej Niedzieli. Trudny "czas koronawirusa" pokazuje nam: musimy wybrać to, co jest najważniejsze w tej szczególnej sytuacji, w znaku tragedii i dramacie wielu rodzin.

Jeżeli zaufamy Bogu i oddajemy wszystko, co się da - oznacza, że rozumiemy duchowość. To co ją tworzy - to żywa relacja z Bogiem.

Palma wielkanocna to nie jest szamański amulet, totem - to jest znak wydarzeń historycznych i zbawczych zapisanych w Ewangelii: wjazd Jezusa do Jerozolimy, gdy ludzie wiwatowali na Jego cześć, wymachując palmami i gałązkami oliwnymi. Obwieszczając Jezusa Królem, kładli płaszcze pod jego osiołka.

Moment wjazdu do Jerozolimy to jest królowanie Jezusa, ale - przechodzi w cierpienie, bo palma także jest symbolem męczeństwa.

Tak więc palma, którą święcimy w Palmową Niedzielę, to symbol i przypomnienia tamtych wydarzeń oraz znak umocnienia wiary.