Nietrzeźwa kierująca autem w Gliwicach potrąciła sarnę. Sprawa trafi do sądu

Do zdarzenia doszło w nocy, około godziny 3:00, na ulicy Strzelców Bytomskich w Gliwicach. Mundurowi otrzymali informację, o potrąconej sarnie leżącej na jezdni. Ze względu na to, że martwe zwierzę stanowiło zagrożenie dla przejeżdżających samochodów, policjanci podjęli decyzję o usunięciu go z jezdni.

W pewnym momencie zwrócili jednak uwagę na stojącą na poboczu skodę. Postanowili sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Gdy podeszli bliżej, zauważyli, że pojazd ma uszkodzenia, które mogły powstać w wyniku właśnie potrącenia sarny.

W samochodzie siedziała młoda kobieta. 22-latka przyznała, że potrąciła zwierzę. Funkcjonariusze wylegitymowali ją.

- Podczas sprawdzania w policyjnych systemach okazało się, że 22-latka nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. W trakcie sprawdzania trzeźwości alkomat wykazał 0,3 promila alkoholu w jej organizmie - mówi podinspektor Marek Słomski, oficer prasowy policjantów z Gliwic.

22-letnia gliwiczanka, za kierowanie bez uprawnień oraz po użyciu alkoholu, odpowie przed sądem.