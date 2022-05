Noc Muzeów 2022. W Gliwicach wystawa „Oblicza Czasu”, spotkanie z zegarmistrzem i tworzenie zegarów słonecznych. Znamy szczegółowy program!

Organizator wydarzenia podkreśla, że tegoroczna Noc Muzeów w Gliwicach nie mogła się odbyć w żadnym innym dniu oprócz 14 maja. Właśnie teraz w Willi Caro można zobaczyć wystawę „Oblicza czasu. Zegary z kolekcji Muzeum w Gliwicach i Muzeów Narodowych w Krakowie i we Wrocławiu”. Również w Willi Caro odbędzie się spotkanie z Franciszkiem Wiegandem. To najsłynniejszy polski zegarmistrz, wybitny konstruktor i twórca zegarów astronomicznych. Dla chętnych przygotowane również zostały pokazy, eksperymenty i zajęcia, które poprowadzą naukowcy z Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej i astronom z Planetarium Śląskiego. Tymi słowami organizator nadchodzącego wydarzenia zachęca do wzięcia udziału:

Pokażemy nie tylko jak zrobić zegar słoneczny, ale też jak go „nastawić”, tak by odmierzał czas na domowym parapecie. Najmłodsi będą mogli skonstruować swój własny, działający czasomierz, albo namalować kolorowym piaskiem swój znak zodiaku.