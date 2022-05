Noce pod skrzydłami, czyli lotnicze atrakcje w Gliwicach dla starszych i młodszych. Zobaczcie, co działo się na lotnisku Aeroklubu Gliwice

Wieczorem impreza przeniosła się do hangaru, gdzie odbył się koncert Jazz Bandu Młynarski – Masecki. To była wyjątkowa, muzyczna podróż do epoki, w której królowały swing i tango. Po występie rozpoczął się seans filmowy. Pozostając w klimacie retro, mogliśmy obejrzeć polski film z 1938 roku – „Dziewczyna szuka miłości” w reżyserii Romualda Gantkowskiego.