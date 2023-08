Nowoczesna łódź do działań na Kanale Gliwickim - otrzymał ją OSP Rudziniec. Ma zabezpieczać Kanał w sytuacjach nadzwyczajnych

- Jest to łódź ratownicza marki Kontra z silnikiem pięćdziesięciokonnym. Wcześniej dysponowaliśmy znacznie mniejszą łodzią, która teraz zostanie przekazana do sąsiedniej jednostki OSP - mówi Arnold Swierkosz, naczelnik OSP Rudziniec. - Sprzęt na pewno będzie wygodniejszy i sprawi, że szybciej dotrzemy do osób potrzebujących pomocy - dodaje.

Nowoczesna jednostka pływająca trafia do OSP KSRG Rudziniec. Łódź jest wyposażona w mocny napęd, co ma pozwolić strażakom na bezpieczne operowanie na wezbranych wodach i przy zmiennych warunkach pogodowych.

Nowy sprzęt posłuży strażakom do działań na Kanale Gliwickim, a łódź której do tej pory używało OSP Rudziniec trafi do OSP Pławniowice. Głównym zadaniem nowego sprzętu ma być zabezpieczenie kanału w przypadku sytuacji nadzwyczajnych, tak jak miało to miejsce przy katastrofie ekologicznej ze śniętymi rybami. Poza tym, łódź będzie również wykorzystywana do regularnych działań jednostki.