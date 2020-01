Nowy prezydent Gliwic Adam Neumann przedstawił zastępców. Są dwie kobiety

Adam Neumann, prezydent Gliwic, przedstawił we wtorek (21 stycznia) swoich wiceprezydentów. Do już znanego Mariusza Śpiewoka, pierwszego wiceprezydenta (pracującego także w Zarządzie Miasta z Zygmuntem Frankiewiczem, poprzednim prezydentem Gliwic) dołączyły decyzją Adama Neumanna Aleksandra Wysocka oraz Ewa Weber.

Przypomnijmy, że wiceprezydenci to urzędnicy, powoływani przez wybranego w wyborach prezydenta.

Pierwszy wiceprezydent to Mariusz Śpiewok

Mariusz Śpiewok był zastępcą prezydenta Zygmunta Frankiwicza. W latach 2000–2010 był pracownikiem Urzędu Miejskiego w Gliwicach, gdzie m.in. kierował pracami Wydziału Organizacyjnego. Od 2011 do 2015 r. kierował projektem w Śląskim Związku Gmin i Powiatów. Od 2012 do 2014 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora w gliwickim MZUK-u. W marcu 2014 r. został szefem Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, gdzie koordynował prace związane z wyborem projektów do dofinansowania ze środków europejskich z puli dla miast i powiatów.