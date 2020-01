Nowy prezydent Gliwic złożył ślubowanie. Adam Neumann objął urząd

Nowy prezydent Gliwic dziękował mieszkańcom za udział w wyborach. Podkreślał, że zwycięstwo w pierwszej turze daje mu ogromny kredyt zaufania, ale jednocześnie obarcza go ogromną odpowiedzialnością. Będę się starał sprostać temu wyzwaniu, odpowiedzialności, tak, aby w sposób jak najlepszy zarządzać miastem i sprawami publicznymi. - Bardzo proszę o współpracę wszystkich mieszkańców, również o wyrozumiałość, bo jest to trudna i odpowiedzialna praca - mówił Adam Neumann. - Proszę wszystkich bez wyjątku, także tych, którzy z różnych przyczyn nie wzięli udziału w wyborach.

- Zawsze podkreślałem, że jestem bardzo zadowolony, że to rozstrzygnięcie nastąpiło w pierwszej turze - mówił Adam Neumann tuż po złożeniu ślubowania. - Ja znacznie bardziej lubię pracować, niż uprawiać kampanię wyborczą, choć oczywiście jest to bardzo ważne. Przepracowałem tę kampanię bardzo rzetelnie, miałem się okazję spotkać na licznych spotkaniach i z licznym udziałem gliwiczan. Przedstawiałem swój program, udało mi się ponad 50 proc. wyborców przekonać i teraz czuję tę odpowiedzialność i zobowiązanie, żeby ten program realizować.

Neumann swój program oparł na trzech modułach, które przypomniał w czwartek: Przede wszystkim wzmacnianie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości. Dbanie o dobre wpływy do budżetu, co pozwoli realizować potrzeby mieszkańców Gliwic, te potrzeby podstawowe, nazwałem to podnoszeniem komfortu życia w Gliwicach i potrzeby wyższego rzędu, jak kultura, sport, rekreacja. One są na wysokim poziomie w Gliwicach, one są jeszcze lepsze i żeby mogli gliwiczanie czerpać radość z życie w Gliwicach. Zależy nam na tym, aby Gliwice były prężnym ośrodkiem, aby ludzie chętnie tu mieszkali. Mamy bardzo dobrą uczelnię, Politechnikę Śląską, więc zależy nam na tym, żeby raczej ludzie tu przyjeżdżali, zostawali na stałe, po prostu mieszkali i żyli.