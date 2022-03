Od soboty funkcjonuje nowa linia autobusowa M14 z Gliwic przez Tarnowskie Góry do lotniska w Pyrzowicach. Będą kolejne metrolinie

W sobotę, 12 marca 2022 roku zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa M14, która połączy Gliwice i Tarnowskie Góry z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice Airport w Pyrzowicach, a część kursów będzie realizowana także do terminalu Cargo. Metrolinię każdego dnia obsłuży całodobowo dwadzieścia pięć nowych autobusów firmy MAN Truck&Bus, które zakupiono przez PKM Świerklaniec za kwotę 32,5 miliona złotych w ramach przetargu, rozpisanego w drugim kwartale ubiegłego roku.

Trasa nowej linii autobusowej

Zgodnie z informacją Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, autobusy linii M14 będą odjeżdżać co sześćdziesiąt minut i kursować przez całą dobę – zarówno w dni robocze jak i wolne od pracy. Dodatkowo, od poniedziałku do piątku na odcinku Gliwice Plac Piastów – Tarnowskie Góry Dworzec autobusy te pojadą częściej, ale tylko w godzinach szczytu. Dzięki uruchomieniu kursów uzupełniających, czas pomiędzy ich odjazdami skróci się do trzydziestu minut. Wybrane kursy pojadą także na przystanek Gliwice Kujawska, aby ułatwić dojazd studentom i pracownikom Politechniki Śląskiej. Ponadto, uruchomione zostaną dwa nowe stanowiska przystanku przy Urzędzie Gminy w Ożarowicach.