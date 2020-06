Organizował akcje oszustów "na policjanta", usłyszał pięć prokuratorskich zarzutów

Gliwiccy kryminalni z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu poszukiwali dwudziestokilkulatka podejrzewanego o organizowanie oszustw metodą „na policjanta”. W wyniku przestępczego procederu osoby starsze tracą często oszczędności całego życia. Mężczyzna był poszukiwany do co najmniej dwóch spraw z rejonu Gliwic, ale również innych miast z terenu Śląska. Został zatrzymany w Krakowie.

Od momentu zatrzymania oszusta gliwiccy śledczy intensywnie pracowali nad przygotowaniem materiału dowodowego. Podejrzanemu przedstawiono pięć zarzutów – po dwa dotyczące przestępstw popełnionych w Gliwicach i Bytomiu oraz jeden zarzut za przestępstwo popełnione w Krakowie. Mężczyzna zajmował się werbowaniem „współwykonawców” i, jak wynika z policyjnych materiałów, zajmuje wysoką pozycję w strukturze oszustów.

To m.in. do niego, jako jednego z pośredników, trafiały pieniądze wyłudzone emerytom. Na terenie samych Gliwic oszust i jego kompani ukradli ponad 70 tysięcy złotych. Gliwiccy stróże prawa odzyskali dużą część gotówki wyłudzonej od jednego z pokrzywdzonych – zwrócono ją już prawowitemu właścicielowi.

Zgromadzone w sprawie materiały skierowano do Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego policyjnego dozoru cztery razy w tygodniu oraz poręczenia majątkowego w kwocie 10 tys. zł.