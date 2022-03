OTOZ Animals Inspektorat Gliwice dostarcza na Ukrainę klatki dla zwierząt

Jak informuje OTOZ Animals Inspektorat Gliwice, dzisiaj, 1 marca na Ukrainę wyjechał już drugi transport z klatkami i transporterami oraz jedzeniem i niezbędnymi rzeczami dla zwierząt.

- Dziś w nocy przyjadą pierwsze zwierzaki z przytuliska w Rivne, które rozdysponujemy między domy tymczasowe - zapowiada OTOZ Animals Inspektorat Gliwice. - Sytuacja która ma obecnie miejsce na Ukrainie nie jest łatwa. Chcemy wdrożyć realną pomoc dla zwierząt, które tam przebywają. Natomiast do tego potrzebujemy Waszej pomocy i Waszego wsparcia. Sami nie jesteśmy w stanie dać schronienia dla kilkudziesięciu zwierząt - czytamy na stronie OTOZ.

Wydostanie bezpańskich zwierząt z Ukrainy na ten moment jest trudne. Jak podkreśla gliwicki OTOZ Animals, sytuacja może się diametralnie zmienić. - Dlatego, jeśli jesteś z Gliwic lub okolic i jeśli czytasz tę ankietę i masz możliwość, aby przyjąć do siebie zwierzę na dom tymczasowy, prosimy o wypełnienie jej i odesłanie do nas, a my na pewno się odezwiemy. Wasza pomoc może uratować ich życie - apeluje OTOZ Animals.

Link do ankiety